Aunque no se tenía contemplada una reunión con el presidente Donald Trump en el marco de la APEC 2026 en China, al final la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, sostendrá un diálogo con su homólogo.

Luego de salir de su visita al Grupo Hospitalario Luohu, donde quedó sorprendida por la capacidad de atención médica y el uso de tecnología, Sheinbaum Pardo habló sobre el tema central de la conversación con Trump.

"Va a ser una reunión breve y evidentemente vamos a tratar el tema del tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas", dijo la presidenta ante un grupo de periodistas.

A este encuentro con el presidente de Estados Unidos la acompañarán los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Cabe destacar que México y Estados Unidos han sostenido más de 50 reuniones técnicas bilaterales sobre el T-MEC, con una defensa en el sector industrial y el mercado del acero, aluminio y automotriz.

El tratado sigue vigente hasta 2036, con revisiones y negociaciones anuales, luego de que la administración Trump se negara a renovarlo de forma automática por 16 años.

La próxima reunión que tendrá Sheinbaum con Trump podría darse en Doral en Miami, Florida, cuando se celebre entre el 14 y 15 de diciembre la reunión del G20, a la cual irá la presidenta de México.

La mandataria mexicana informó que asistirá a la cena que ofrece el gobierno chino para los líderes políticos y jefes de Estado.

Con información de N+

ICM