La Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de un presunto responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, ocurrido el pasado fin de semana en Acapulco.

Se trata de Jonathan "N", quien fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido el 14 de noviembre, de acuerdo con un comunicado.

La captura se realizó en un operativo coordinado entre la fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Sin embargo, la fiscalía aseguró que, de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, no existen indicios que relacionen el homicidio con la actividad periodística de Eduardo Flores, ni con un posible crimen de odio.

Este anuncio ocurre en medio de las protestas de periodistas de Acapulco, quienes por segundo día consecutivo salieron a las calles para exigir justicia y una investigación transparente.

Además, organismos como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han pedido que se investigue también la posible relación del crimen con su labor periodística.

El detenido será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

Además de periodista, Flores era activista de la comunidad LGBTQ.

El subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero, Francisco Rodríguez, atribuyó el homicidio al "entorno personal" del comunicador, en declaraciones a varios medios.

México registra 10 periodistas muertos en lo que va de año, según un conteo de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Gran parte de los asesinatos de comunicadores queda impune, señalan reportes de diversas oenegés.

Además de ser uno de los más violentos del país, el estado de Guerrero sufre elevados índices de pobreza. Diversos cárteles del narcotráfico se disputan el control del trasiego de drogas en su territorio.

Con información de Isaac Flores

ASJ