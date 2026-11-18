La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm, en Shenzhen, China, donde abordaron temas de comercio y conversaron sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.

El encuentro fue en el hotel donde se hospeda la mandataria mexicana, al margen de la APEC de este año. La próxima cumbre del mecanismo se desarrollará en Vietnam y, para 2028, México será la sede.

"En Shenzhen, la presidenta @Claudiashein se reunió con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm; conversaron sobre comercio y la cumbre APEC 2027 que se celebrará en la nación asiática", indicó el gobierno de México.

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Posteriormente, la presidenta dijo en X que la cita con con el presidente de la República Socialista de Vietnam fue para fortalecer los vínculos con México, rumbo a medio siglo de relaciones diplomáticas.

"Durante la reunión, destacamos la solidez de la relación bilateral, que en 2026 cumple 51 años de su establecimiento, y expresamos nuestro interés en profundizar los vínculos entre ambas naciones", compartió.

Las autoridades mexicanas compartieron un video con aspectos de la reunión, a la que asistieron funcionarios de ambos países, sentados en una mesa.

Por México acudieron las titulares de Turismo, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Energía. Así como el secretario de Economía, el de Salud y el de Relaciones Exteriores.

México es el principal socio comercial de Vietnam en América Latina. Las empresas del país asiático ven a México como plataforma al resto de Norteamérica.

Hasta julio de 2026, Vietnam ocupó el cuarto lugar en la lista de países de los que México ha importado, según datos del Inegi.

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En materia de exportaciones se sitúa en la posición 43, lo que refleja un amplio desequilibrio comercial.

Se tiene previsto que más tarde, la presidenta Sheinbaum esté presente en la fotografía de familia de los líderes de la APEC.

Además, la mandataria asistirá a una cena que ofrecerá el presidente de China, Xi Jinping, para los líderes de las economías que participan en la cumbre, donde se prevé que tenga un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

ASJ