En la colonia La Unión, perteneciente al ejido Potrero del Llano en el municipio de Álamo Temapache, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, una vivienda quedó reducida a cenizas debido a un incendio.

Según los primeros reportes, el inmueble donde se registró el siniestro es propiedad de Soledad Rodríguez Fuentes, quien perdió sus pertenencias a consecuencia de las llamas que se registraron al interior.

Al sitio se movilizaron elementos del Departamento de Contraincendio de Pemex, procedentes de Cerro Azul, así como personal de Protección Civil y bomberos municipales de Álamo Temapache, quienes atendieron la emergencia.

Hasta este momento, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales tras este incidente. Las causas que provocaron el siniestro no han sido determinadas, por lo que las autoridades realizan las indagatorias correspondientes.