Once trabajadores resultaron afectados este martes durante un incidente registrado en la Central Ciclo Combinado Valle de México, ubicada en Acolman, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el percance ocurrió durante maniobras operativas en la instalación. Los trabajadores recibieron atención médica inmediata.

Según el reporte disponible hasta las 18:30 horas, siete de los afectados ya recibieron el alta médica, mientras que cuatro permanecen bajo observación y valoración médica.

La CFE indicó que, desde el primer momento, ha brindado atención y acompañamiento a los trabajadores y a sus familias, con quienes mantiene comunicación cercana para conocer sus necesidades y proporcionarles el apoyo correspondiente.

La dependencia añadió que se realizará una revisión técnica para determinar las causas del incidente, y que se dará continuidad a los protocolos de seguridad vigentes en las instalaciones.

En su comunicado, la CFE aseguró que continuará dando seguimiento a la evolución médica de quienes permanecen bajo observación, además de brindar respaldo a los afectados y sus familias.

Hasta el momento, la CFE no ha precisado la naturaleza del incidente, el tipo de lesiones de los trabajadores ni las causas del suceso, las cuales quedarán a la espera de la revisión técnica.

AMP