La nueva caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, con casi 2 mil migrantes comenzó a desintegrarse. Según datos oficiales, alrededor de 800 migrantes aún caminan en caravana.

Se estima que del tramo de Huixtla a Mapastepec un promedio de 300 migrantes ha desistido de la travesía y se han entregado a las autoridades migratorias, mientras otros decidieron aceptar el empleo temporal que les ofreció la Secretaría de la Frontera Sur del Estado.

Perla López, migrante de Nicaragua, contempla la posibilidad de aceptar la oferta de las autoridades mexicanas.

"Hay muchos que estamos pensando esto de quedarnos trabajando, aceptar el trabajo temporal y así poder sustentarnos a nosotros; así podemos hacer un envío a la familia y ayudarlos", dijo.

Lo mismo ocurre con Fidencio y Milton, dos migrantes de Honduras que acordaron aceptar la propuesta del empleo temporal.

"Nos dijeron por seis meses. Está muy bien, ¿verdad? De ahí, pues, sí hay una ayuda para nosotros. Yo lo que quiero es trabajar; si aquí hay trabajo, mejor, ¿verdad?, menos peligro", señalaron.

Sin embargo, hay otros migrantes que dicen que continuarán caminando hasta conseguir salir de Chiapas en busca de llegar a la frontera norte, como Fredy Abimael, de Honduras.

"Por el momento, mi decisión es seguir adelante con la ayuda de Dios; mi idea es tomar mi mochila y salir adelante. Mientras Dios vaya conmigo, voy a seguir adelante", aseguraron.

La caravana comienza a tener problemas internos con hechos de violencia y robos que han provocado la presencia de autoridades de seguridad para calmar estos delitos.

Estas conductas han provocado molestia y enojo de los pobladores por la inseguridad, faltas de respeto y la basura que generan durante su estadía. Sharon García Cruz, presidenta de Barrio Santa Cruz en Mapastepec, expresó su molestia.

“Se falta mucho al respecto a los vecinos, entran en conflicto, se crean problemas entre ellos que pasan a afectarnos, aparte de que la inconformidad de los vecinos es que se hacen del baño en las puertas de las casas”, narró.

El contingente emprendió su caminata rumbo al municipio de Pijijiapan, a 48 kilómetros de distancia; harán una escala en la comunidad de Hermenegildo Galeana, a 17 kilómetros de Mapastepec, para después llegar la madrugada del jueves a Pijijiapan.

Con información de Juan Álvarez

HVI