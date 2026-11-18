Las lluvias torrenciales de la noche del lunes dejaron severas inundaciones en varios puntos del estado de Veracruz. Te explicamos cómo el frente frío número 6 influyó en este fenómeno y cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta noche.

Vuelven inundaciones a Veracruz por lluvias históricas

Los municipios afectados por las lluvias torrenciales van desde Poza Rica, al norte del estado, hasta Coatzacoalcos, donde varias colonias fueron evacuadas y el malecón sufrió un deslave. En este municipio al sur de la entidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró una lluvia de 325 litros por metro cuadrado, lo que rompió la marca histórica para una lluvia ocurrida en noviembre en la ciudad.

El actual récord pertenecía al mes de noviembre de 2004, cuando se registraron 275 litros por metro cuadrado. Para poner en perspectiva este número, consideremos que durante el huracán Otis llovieron 266 litros por metro cuadrado en Acapulco, Guerrero.

Se reportaron inundaciones en Alto Lucero y en Yecautla, donde una persona murió arrastrada por la corriente. Las anegaciones se repitieron en Texistepec, así como en Catemaco, en la región de los Tuxtlas.

También resultó afectado el Puerto de Veracruz y su zona conurbada. Los municipios de Alvarado, Boca del Río, Veracruz y Medellín vieron calles y avenidas completamente anegadas. Múltiples vehículos resultaron dañados o varados durante las inundaciones y, en Antón Lizardo, en Alvarado, una casa se quedó sin techo.

¿Por qué el frente frío número 6 provocó lluvias e inundaciones?

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 6 se ha estacionado sobre el golfo de México. Este muro de aire frío es más denso que el aire caliente y lo empuja hacia arriba.

El frente frío, además, interactuó con una vaguada, que es una zona de baja presión cargada de humedad. Esta zona suele rodearse de masas con mayor presión atmosférica, lo que le impide disiparse.

Cuando la masa del frente frío empuja el aire cálido de la vaguada, se forman nubes de gran altura, lo que propicia lluvias torrenciales. Cabe señalar que el fenómeno habrá de repetirse la noche del 17 de noviembre y durante buena parte de la madrugada del miércoles. El SMN anticipa lluvias torrenciales en el sur de Veracruz-Llave.

“El frente número 6 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el golfo de México, oriente y sureste del territorio nacional; en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz”, se lee en el pronóstico de la agencia meteorológica. Las autoridades han pedido especial atención a los habitantes que viven en las cercanías de los río Papantla, Coatzacoalcos y Tonalá.