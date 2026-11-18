Ante la temporada de lluvias e inundaciones en el estado de Veracruz, autoridades informaron que ya se encuentran habilitados diversos albergues temporales e instalaciones de apoyo para adultos mayores y población vulnerable.

Según la información que se tiene hasta el momento, de manera oficial se cuenta con al menos dos albergues, uno en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado, y otro en el Puerto de Veracruz.

En el puerto, “Casa Veracruz” fue habilitado como refugio temporal y se encuentra en la calle Canal, entre Jiménez y Pino Suárez, en la colonia Centro de la ciudad.

Según las autoridades, se mantiene abierto las 24 horas del día y ofrece alojamiento, alimentación, atención médica primaria y espacios para aseo personal.

Por otra parte, en el municipio de Coatzacoalcos, las instalaciones del Adulto Mayor fueron habilitadas como refugio temporal. Se encuentra en la calle Román Marín No. 1000, colonia Manuel Ávila Camacho.