La directiva de la escuela primaria Amado Gil Castro, en Mexicali, evidenció la falta de topes vehiculares frente al acceso principal del plantel, situación que, aseguran, representa un riesgo para estudiantes y padres de familia.

De acuerdo con lo señalado, hace unos días un automóvil estuvo a punto de atropellar a una madre de familia, debido a que algunos conductores no respetan el cruce peatonal ni los señalamientos de alto ubicados en las dos esquinas.

La directiva indicó que anteriormente presentó una solicitud al Gobierno Municipal para atender esta problemática; sin embargo, afirmó que no obtuvo respuesta. Por ello, reiteraron la necesidad de instalar topes para mejorar la seguridad vial en los alrededores de la escuela.

Información David Mena

JMR