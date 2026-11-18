Tras alrededor de 9 horas, agricultores decidieron retirar los bloqueos carreteros luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal, mediante el cual se comprometió una aportación de 950 pesos por tonelada y el apoyo correspondiente del Gobierno estatal. Según los productores, cada estado tendrá una reunión para abordar la aportación local.

Integrantes del grupo Amigos por el Campo pidieron paciencia a los automovilistas para realizar el retiro de los bloqueos en las carreteras de Guadalajara y Colima.

Tras el acuerdo, quedó reabierta la circulación en la carretera a Morelia, a la altura del poblado de Buenavista, en ambos sentidos; así como en la carretera a Nogales, a la altura de la carretera a Nextipac.

También se restableció el tránsito en la autopista Santa Rosa-La Barca, a la altura de la caseta de Ocotlán; en la autopista Zapotlanejo-Tepatitlán, a la altura de la caseta de Tepatitlán, y en la carretera La Barca-San Juan de los Lagos, a la altura del bulevar Luis Cortines, todas en ambos sentidos.

El bloqueo se realizó aproximadamente entre las 10:00 de mañana a las 19:00 de la tarde.