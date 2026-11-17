Las acciones estadounidenses prolongaron este martes la caída de la sesión anterior provocada por el sector tecnológico, mientras los inversores se preparaban para la publicación de los resultados de Nvidia, justo después del cierre de la bolsa.

El escándalo y la controversia han rodeado al gigante de los semiconductores en los últimos días, alimentando la preocupación por el rápido desarrollo de la infraestructura de IA y los riesgos asociados a esta tecnología incipiente.

Los nervios se intensificaron antes de la gigantesca salida a bolsa de Anthropic, prevista para el miércoles, con la que se espera conseguir hasta 1.4 billones de dólares.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas. El S&P 500 y el Nasdaq registraron su primera racha de cuatro días consecutivos de descensos desde septiembre.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 75.96 puntos, o un 1.02%, a 7 mil 341.23 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 180.42 puntos, o un 0.74%, a 24 mil 329.34. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 859.71 puntos, o un 1.67%, a 50 mil 748.46 unidades.

El sector de la IA ya se enfrentaba a la oposición popular a los grandes centros de datos cuando las acciones tecnológicas se vieron sacudidas por la destitución del CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras revelarse su relación con una supuesta espía. Los inversores también están impacientes por ver los beneficios de las enormes inversiones de las grandes empresas tecnológicas.

Los planes del gobierno de Donald Trump para bloquear las importaciones de equipos chinos para centros de datos cobraron impulso tras la salida de Huang, a pesar de la oposición de Amazon, Alphabet, Meta y otros.

Los datos económicos publicados al inicio de la sesión mostraron un sólido desempeño de las ventas minoristas, una desaceleración de la producción industrial y un aumento en los precios de las importaciones, impulsado principalmente por el alza del petróleo. La confianza de los constructores de viviendas se desplomó a su nivel más bajo desde abril de 2012.

Nvidia divulgó luego del cierre sus resultados financieros, en donde reportó un beneficio neto acumulado de 183 mil 297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % más interanual.

En el tercer trimestre, Nvidia tuvo un beneficio de 65 mil 300 millones, un 105% más interanual, y una facturación de 115 mil 800 millones, un 103% más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos, según un comunicado.

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