El fallecimiento de Abel Núñez, canterano del Futbol Club Ezeiza, ha enlutado al balompié de nueva cuenta. Luego de la muerte del español Jesús de Miguel a causa de un golpe en el pecho, ahora conmociona la noticia del deceso del joven deportista tras caer noqueado sobre el césped durante un partido.

De acuerdo con el FC Ezeiza, el jovencito Abel Núñez murió en el hospital luego de varios días en los que los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida: "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar".

Fue en el partido FC Ezeiza vs Deportivo Muñiz, de la quinta división juvenil de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), que Nuñez se desplomó en la cancha luego de recibir un balonazo en la cara cuando un defensa rival despejó con fuerza.

Según testigos entrevistados por medios locales, el impacto de la pelota fue muy cercano y el joven de 18 años de edad cayó noqueado y tuvo que ser llevado a un hospital debido a las malas condiciones en las que estaba. El parte médico señala que fue operado por traumatismo craneoencefálico.

Además de militar en el FC Ezeiza, Núñez jugaba futbol-sala en el club Nueva Estrella, que a su vez le dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales: "Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansa en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar".

La AFA también hizo eco del fallecimiento: "La Asociación del Futbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!".

La muerte de Abel Núñez ocurre 15 días después del deceso del futbolista español Jesús de Miguel, quien recibió un rodillazo en el pecho por parte del portero Jesús Owono en el partido CD Tenerife vs FC Andorra de la Segunda División de España.

Con información de N+