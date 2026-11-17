Para Gerard Piqué, propietario del FC Andorra, la sanción de 12 partidos contra el portero de su equipo, Jesús Owono, por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, es injusta.

Ambos jugadores ​chocaron durante un partido de la Segunda División española el 2 de noviembre. De Miguel fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y falleció al día siguiente.

La Comisión Disciplinaria de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) decidió que la entrada de Owono era conducta violenta y provocó lesiones graves a De Miguel.

Ante esta aseveración y sanción, Piqué salió en defensa de su jugador a través de un video publicado la noche del lunes. "Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros… Todos lo han calificado de accidente".

"Creo de verdad que ‌imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción ⁠lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado".

Puso como ejemplo la entrada de José Corpas, del Albacete, quien dio accidentalmente una patada a Quadri Liameed, del Sabadell, durante un partido reciente, y por el que fue sancionado con tres juegos.

"Por suerte, Quadri está bien; las consecuencias en este caso no ​fueron fatales, y el comité de competición ha decidido sancionar con tres partidos a Corpas", añadió Piqué.

"Con todo esto, mi reflexión va sobre: ¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias?".

Owono, de 25 años, se ha retirado de la convocatoria de Guinea Ecuatorial para los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones contra Zimbabue de este mes.

Por su parte, Piqué dijo que era poco probable que el ⁠portero volviera a la acción en cuanto finalizara su suspensión.

"Jesús va a necesitar más de 12 partidos para ​estar disponible y ​poder competir", ​añadió. "No va a haber sanción que nos ​devuelva a Demi (De Miguel)".

ICM