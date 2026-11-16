La era de Portugal sin Cristiano Ronaldo comenzó con el pie izquierdo. La selección que dirige Jorge Jesús cayó goleada en casa, ante Dinamarca, en el primer juego oficial desde el retiro de su máxima leyenda, quien anunció su despedida del equipo nacional hace un par de semanas.

Previo a ese compromiso, la Federación Portuguesa de Futbol decidió rendir homenaje al delantero de 41 años de edad, por lo qur todos los jugadores salieron a la cancha utilizando el jersey con el número 7 que caracterizó siempre a Cristiano. Además, se anunció que el diseño del dorsal 7 cambiará de ahora en adelante, para asegurarse que nadie vuelva a usar el mismo que Ronaldo utilizó durante su etapa con la selección.

Sin embargo, muchos han criticado tanto el homenaje como la manera en la que Cristiano Ronaldo abandonó la selección de su país. Una de las voces más contundentes es la de la propia madre del futbolista, quien habló sobre lo sucedido e incluso aseguró haberse alegrado de la derrota de Portugal frente a Dinamarca.

Fue una derrota merecida y estoy contenta: Dolores Aveiro

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, dijo a la prensa en Portugal que la derrota de la selección lusa fue bien merecida y se alegró de que perdieran en el primer partido desde que su hijo dijo adiós al equipo. "Fue una derrota merecida y estoy contenta", dijo.

De igual manera, explicó que el futbolista estaba triste al momento de tomar la decisión de retirarse de la selección y aseguró que Cristiano "no fue respetado ni por sus compañeros". Además, la señora Aveiro mencionó que el homenaje que se le hizo al atacante debió haber sido con él presente y no de la manera en la que se llevó a cabo.

Jorge Jesús Respondió a la Madre de Cristiano Ronaldo

En su conferencia de prensa previa al partido que sostendrá Portugal frente a Gales, Jorge Jesús fue cuestionado sobre las declaraciones de Dolores Aveiro. El estratega mencionó que entiende a la perfección la razón detrás de los cuestionamientos y aseguró tener un profundo respeto por la madre de Cristiano Ronaldo.

"Entiendo lo que dijo la mamá de Cristiano Ronaldo. Al fin y al cabo, una madre es una madre. Por lo que he leído, criar a sus hijos no ha sido fácil para ella. Es una madre ejemplar. Así que, para mí, todo esto es normal y comprensible", explicó el DT de Portugal.