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¿Qué le Pasó a Giovani Dos Santos? Así Reapareció a los 37 Años | Foto

El futbolista se ha mantenido en bajo perfil desde que está lejos de las canchas. En redes sociales se compartió una foto actual con sus hermanos

Giovanni Dos SantosGiovanni Dos Santos en el 2007. Se encuentra alejado de las canchas desde 2001. Foto: Reuters
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