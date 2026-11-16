¿Qué le Pasó a Giovani Dos Santos? Así Reapareció a los 37 Años | Foto

Tras cinco años lejos del futbol profesional en los que se ha mantenido a distancia del ojo público, Giovani Dos Santos reapareció junto a sus hermanos Eder y Jonathan. La foto actual del exseleccionado nacional ha generado gran polémica, por lo que muchas personas se han preguntado qué le pasó y cuál es su edad actual.

Luego de su debut deportivo en el 2007, el jugador logró romper hitos como su llegada al Barcelona o 19 goles con la Seleción Mexicana.

¿Qué le pasó a Giovani Dos Santos?

Gran sorpresa fue la que desató el futbolista Giovani dos Santos luego de reaparecer en las redes sociales al lado de sus hermanos. Fue a través de la cuenta de Sebastian Lletget donde se compartió la imagen de los exjugadoras.

Y es que luego de ser uno de los jugadores más mediáticos del balompié mexicano por su desempeño en la cancha, pero también por sus relaciones personales y estilo de vida, Gio se alejó de los reflectores, hasta las últimas horas que volvió a causar revuelo.

En esta ocasión, los hermanos dos Santos se reencontraron en la cancha, pero de pádel, donde jugaron juntos.

Giovani Dos Santos actualmente. Foto: Redes sociales

¿Cuál es la edad de Giovani Dos Santos? Actualmente, el exjugador tiene 37 años. Nació el 11 de mayo de 1989.

En los últimos años, el exseleccionado nacional ha mantenido un perfil discreto. Entre sus actividades se ha reportado su incursión en el mundo empresarial.