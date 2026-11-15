Tenerife Rindió Homenaje a Jesús de Miguel en el Primer Partido Desde su Muerte

Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, falleció el pasado 3 de noviembre tras haber recibido un fuerte golpe en el pecho, producto de un choque contra el portero Jesús Owono, durante los minutos finales del partido contra Andorra en la Segunda División de España.

Tras haber sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, De Miguel ingresó al área de urgencias, pero finalmente perdió la vida. Desde aquel partido que se jugó el 2 de noviembre, el Club Deportivo Tenerife no había vuelto a jugar hasta hoy, que disputaron su primer compromiso desde la muerte de Jesús de Miguel.

Tenerife rindió homenaje a Jesús de Miguel

Previo al partido entre el Tenerife y el AD Ceuta, jugadores y afición rindieron homenaje a Jesús de Miguel. Los once futbolistas que salieron como titulares, lo hicieron vistiendo playeras con la leyenda "Siempre en nuestro recuerdo".

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Además, el capitán del equipo colocó un ramo de flores sobre el terreno de juego mientras la afición se rindió en aplausos para conmemorar al atacante. El momento fue seguido por un minuto de silencio.

El equipo local terminó ganando 2-0 el partido y dedicaron el triunfo a De Miguel, esto con un mensaje en redes sociales.