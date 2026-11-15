Deportes

Tenerife Rindió Homenaje a Jesús de Miguel en el Primer Partido Desde su Muerte

El delantero español falleció tras un choque contra el portero Jesús Owono, durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra

Jugadores del Tenerife rinden homenaje a Jesús de MiguelJugadores del Tenerife rinden homenaje a Jesús de Miguel | Foto: X (@CDTOficial)

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+