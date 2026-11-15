Accidentes

Joven Motociclista Muere Arrollado en la Autopista México-Tuxpan

La víctima era originario de la comunidad de Tumbadero del municipio de Álamo Temapache, quien viajaba en su unidad cuando perdió la vida

Joven Motociclista Muere Arrollado en la Autopista México-TuxpanUn joven de 17 años murió en un accidente registrado sobre la autopista México - Tuxpan. Foto: Antonio Rosas Hernández

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Un joven de 17 años muere en un accidente en la autopista México-Tuxpan. Aarón, originario de Tumbadero, fue arrollado tras perder el control de su moto.

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