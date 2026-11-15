Joven Motociclista Muere Arrollado en la Autopista México-Tuxpan

Un joven de 17 años murió en un accidente registrado sobre la autopista México - Tuxpan a la altura del puente de la comunidad de Cañada Rica, en el municipio de Tuxpan en la zona norte del estado de Veracruz.

La víctima, identificada como Aarón ’N’., originario de la comunidad de Tumbadero del municipio de Álamo Temapache, viajaba en una motocicleta cuando, presuntamente, perdió el control tras un posible impacto con un automóvil y posteriormente habría sido arrollado por otra unidad.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía estatal de Caminos acudieron para tomar conocimiento, mientras que su padre realizó la identificación del menor en el lugar del accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Semefo. Así mismo realizan las pesquisas para intentar ubicar al responsable.