Autobús de Pasajeros Casi Cae al Vacío Tras Choque en Veracruz; Reportan Varios Lesionados
Hasta el momento no se ha precisado la cifra de personas heridas
Hasta el momento no se ha precisado la cifra de personas heridas
Luego de un fuerte accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados varios vehículos, un autobús de pasajeros estuvo cerca de caer del puente de Cabeza Olmeca sobre la carretera Veracruz-Xalapa, en Veracruz.
Este incidente dejó varias personas lesionadas, sin que hasta el momento la autoridad local haya precisado el número.
Personas que transitaban por esta vía acudieron a apoyar a las personas que viajaban en la unidad de pasajeros.
A través de redes sociales se compartieron grabaciones desde distintos ángulos donde se ve al camión a punto de caer desde el puente.
N+ pudo constatar las filas kilométricas de autos que quedaron detenidos en la carretera a raíz de este incidente, mientras personas lesionadas permanecen en el suelo, mientras esperan atención médica.
Paramédicos y personal de primeros auxilios ha llegado al lugar para atender a las víctimas de este accidente.