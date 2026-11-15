Accidentes

Autobús de Pasajeros Casi Cae al Vacío Tras Choque en Veracruz; Reportan Varios Lesionados

Hasta el momento no se ha precisado la cifra de personas heridas

Accidente automovilístico en Cabeza Olmeca, en VeracruzAsí fue captado el accidente automovilístico en Cabeza Olmeca, en Veracruz. Foto: N+
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