Accidentes

Accidente Cerca del Puente Los Indios en Matamoros deja Un Hombre sin Vida y Otro Lesionado

El incidente ocurrió antes de llegar al cruce internacional, donde dos vehículos terminaron fuera de la cinta asfáltica

Accidente Cerca del Puente Los Indios en Matamoros deja Un Hombre sin Vida y Otro LesionadoPersonal de SEMEFO arribó a la carretera Matamoros-Reynosa. Foto: N+

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Un hombre fallece y otro resulta herido en accidente cerca del Puente Los Indios. Autoridades investigan las causas.

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