Accidente Cerca del Puente Los Indios en Matamoros deja Un Hombre sin Vida y Otro Lesionado

Un hombre perdió la vida y otra persona resultó lesionada tras un accidente vial registrado este domingo en la carretera Matamoros-Reynosa, antes de llegar al Puente Internacional Los Indios en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron una camioneta color negro y un automóvil color rojo, cuyos vehículos quedaron fuera de la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal, quienes resguardaron el área mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

En el sitio fue localizada un hombre sin signos vitales, al interior del automóvil, mientras que otra persona resultó lesionada y presentaba sangrado, por lo que se requirió atención médica.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de la persona fallecida.