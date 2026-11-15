Detienen a Cinco Hombres que Manipulaban Toma Clandestina en Villagrán, Guanajuato

Un operativo realizado en conjunto con integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano dejó como saldo a cinco personas detenidas que presuntamente realizaban trabajos de perforación cerca de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villagrán, Guanajuato.

La dependencia de Seguridad de la FSPE informó que este trabajo se realizó en un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Suchitlán.

Los uniformados escucharon maquinaria en funcionamiento y detectaron trabajos de excavación en dirección al poliducto Salamanca–Querétaro, por lo que procedieron actuar.

Cinco de los hombres intentaron escapar al notar la presencia de las autoridades, pero fueron alcanzados y detenidos, mientras que en el lugar encontraron una máquina perforadora, un escáner y equipo de topografía, presuntamente utilizados para localizar el ducto y realizar la excavación.

En el sitio lograron encontrar vehículos y 240 dosis de presunta cocaína.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya.