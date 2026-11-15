Seguridad

Detienen a Cinco Hombres que Manipulaban Toma Clandestina en Villagrán, Guanajuato

En el lugar aseguraron maquinaria especializada, vehículos y 240 dosis de presunta cocaína

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades detienen a cinco en Villagrán por excavación ilegal en ducto de Pemex. Maquinaria y cocaína incautadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+