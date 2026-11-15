Seguridad

Se Realiza la Audiencia Contra los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Cinco personas permanecen en el complejo penitenciario de Puente Grande, mientras que otras 15 enfrentarán su proceso en libertad

Puente GrandeInició la audiencia contra los detenidos tras la captura del 'R2'. Foto: N+

Destacado

Comienza la audiencia tras la captura del 'R2' en Jalisco. 5 detenidos siguen en Puente Grande, mientras 15 enfrentan su proceso en libertad

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+