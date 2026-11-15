Se Realiza la Audiencia Contra los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Se está llevando a cabo la audiencia contra las 20 personas detenidas durante el operativo en el que fue capturado Rafael 'N', alias el 'R2', en Guadalajara.

De los 20 detenidos junto con el presunto integrante de un grupo delictivo, cinco continúan privados de la libertad en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

El operativo se realizó el pasado 8 de noviembre al interior de un restaurante ubicado en la colonia Vallarta Norte, donde elementos de seguridad capturaron a 'R2'.

Durante la intervención también fueron detenidas otras 20 personas, entre ellas integrantes de un grupo de música regional y trabajadores del establecimiento, incluidos meseros.

El 12 de noviembre se dio a conocer que 15 de esas personas continuarían su proceso legal en libertad, mientras que las otras cinco permanecen detenidas.

Rafael 'N', alias el 'R2', permanece hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, debido a las lesiones que sufrió durante el operativo. El hombre recibió un disparo en el abdomen que le perforó el colon.

El 11 de noviembre se había iniciado una audiencia en su contra mientras permanecía internado; sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a su estado de salud y a las condiciones en las que se encontraba, entre ellas, el uso de medicamentos y analgésicos.