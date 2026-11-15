Confirmado: Karol G No se Presentará Este Domingo en CDMX; Anuncia Nueva Fecha

Luego de dos exitosas presentaciones de la cantante colombiana Karol G en el Estadio GNP, Ocesa anunció que el concierto programado para este domingo 15 de noviembre 2026 en la Ciudad de México no se realizará debido a motivos de salud.

A través de un comunicado, la promotora de entretenimiento afirmó que esta decisión se tomó priorizando su salud y bienestar.

"Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla".

"KAROL G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento", agrega el comunicado.

¿Cuál es la nueva fecha del concierto de Karol G?

La presentación de Karol G programada para esta noche, domingo 15 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, ha sido reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

Asimismo, Ocesa informó que todos los boletos adquiridos previamente serán válidos para acceder a la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar ningún cambio.

Quienes deseen solicitar un reembolso podrán hacerlo ingresando a su cuenta de Ticketmaster y seleccionando el botón de Ayuda para recibir más información sobre el proceso.

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