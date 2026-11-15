Música y conciertos

Confirmado: Karol G No se Presentará Este Domingo en CDMX; Anuncia Nueva Fecha

Ocesa indicó que los boletos adquiridos previamente serán válidos para el día al que fue reprogramado el concierto

Karol G en el Estadio GNP Seguros en CDMXKarol G tuvo dos primeras noches exitosas en el Estadio GNP Seguros. Foto: N+
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Karol G Pospone Concierto en CDMX Hoy 15 de Noviembre 2026: Esta Es la Nueva Fecha para Estadio GNP | N+