Kenia OS Cancela su Presentación en Acapulco Tonic Fest Hoy 14 de Noviembre 2026: ¿Por Qué?

Malas noticias para los fans de Kenia OS, la cantante canceló su presentación de hoy en el Acapulco Tonic Fest 2026 que se realiza desde el pasado jueves 12 en la Playa Tamarindos.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la agencia que la representa (AND Booking), y replicado en sus cuentas oficiales se dan a conocer los motivos que la llevaron a cancelar su concierto.

"Kenia OS lamenta profundamente esta situación y agradece el cariño y comprensión de su público en Acapulco".

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¿Por qué canceló Kenia OS en el Acapulco Tonic Fest 2026?

En el comunicado el equipo de Kenia OS (AND Booking) explicó que la cancelación responde a "causas ajenas", toda vez que los requerimientos de producción, logística y seguridad que se acordaron con los organizadores no se cumplió.

El equipo de la cantante de "Malas decisiones" agregó que sin las condiciones mínimas no se puede garantizar la seguridad de Kenia, ni del público o su equipo.

La declaración ocurre luego de que la noche anterior un gran número de personas que permanecían detrás de las vallas en Plaza Tamarindos ingresaron al festival por invitación del rapero Santa Fe Klan, quien se presentaba en ese momento en el escenario principal.

Santa Fe Klan pidió a los organizadores del evento permitir el acceso de las personas que no habían alcanzado boleto. Video compartidos en redes sociales muestran algunos enfrentamientos con sillas y logística dispuesta para el evento.

¿Quiénes estarán en el Acapulco Tonic Fest de Acapulco Hoy?

Tras la cancelación de la presentación de Kenia OS para este sábado, aún permanecen en el cartel Polymarchs, Piso 21, Víctimas del Dr. Cerebro, Pablo Ruiz, Roberto Belester y Romina Go.

Además, para este sábado se espera la presentación estelar de Gloria Trevi.

Este 14 de noviembre se celebra el último día del Festival Acapulco Tonic Fest, que tiene como escenario la Playa Tamarindos.