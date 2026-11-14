Música y conciertos

Kenia OS Cancela su Presentación en Acapulco Tonic Fest Hoy 14 de Noviembre 2026: ¿Por Qué?

El festival se realiza del 12 al 14 de noviembre en la Playa Tamarindos del Puerto, con la participación de distintos artistas.

Kenia Os no cantará en Acapulco Tonic Fest 2026La cantante Kenia OS canceló su participación en el evento debido a errores en la logística y seguridad del evento. Foto: Cuartoscuo.
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