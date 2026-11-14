Accidentes

Conductor Provoca Accidente y Desata Persecución en la Ciudad de Puebla

El sujeto fue alcanzado por los afectados del percance en la avenida 15 de Mayo de la capital poblana donde comenzaron a golpearlo

Accidente Pelea Persecución Ocupantes Vehículo Detenidos Avenida 15 de Mayo PueblaLa persecución terminó en una pelea entre los involucrados. Foto: N+ | Ilustrativo

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Choque en Pueblas: el conductor intenta huir, pero es interceptado y golpeado. La policía detiene a tres personas en la Avenida 15 de Mayo. Descubre qué ocurrió.

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