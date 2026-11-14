Conductor Provoca Accidente y Desata Persecución en la Ciudad de Puebla

Un accidente vial provocó una persecución entre los involucrados que desencadenó una pelea campal que terminó con tres detenidos en una vialidad principal de la ciudad de Puebla.

El conductor de un vehículo deportivo color blanco desencadenó una persecución que culminó en la Avenida 15 de Mayo, luego de haber chocado contra otro automóvil metros atrás.

El supuesto responsable trató de darse a la fuga para no pagar los daños ocasionados, sin embargo, los afectados lograron darle alcance y lo golpearon en el lugar.

El accidente y la persecución en inmediaciones de la capital poblana ocurrieron aproximadamente a las 15:00 horas del sábado 14 de noviembre de 2026, generando una movilización policial.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla llegó al sitio y aseguró a los tripulantes de la unidad color blanco quienes fueron trasladados al Ministerio Público.

Con información de N+

GMAZ