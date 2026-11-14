Tiroteo en Centro Comercial Ontario Mills de California Provoca que Compradores Huyan

Un joven abrió fuego en las inmediaciones del centro comercial Ontario Mills, en la ciudad de Ontario, California, lo que provocó pánico entre los clientes del lugar.

Las personas buscaron refugio o huyeron del lugar mientras las autoridades respondían a los reportes del tiroteo. El Departamento de Policía de Ontario confirmó que un sospechoso menor de edad fue detenido y que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tiroteos en Austin Dejan 4 Heridos; Dos Sospechosos Detenidos y Uno Huye

De acuerdo con el informe policial, las primeras llamadas de emergencia comenzaron a recibirse alrededor de las 7:07 de la noche del viernes 13 de noviembre, luego de que varias personas alertaran sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la entrada número 5 del complejo comercial.

Las primeras investigaciones establecieron que los disparos ocurrieron en uno de los pasillos interiores del centro comercial, en las inmediaciones de los establecimientos Dave & Buster's y Burlington.

Las autoridades aclararon que el incidente no se produjo dentro de una tienda minorista específica, sino en un área común del inmueble.

Tras recibir las alertas, cuerpos de la policía acudieron al lugar, desplegaron un operativo de seguridad y procedieron a controlar el área. Durante la intervención, los agentes lograron detener a un adolescente presuntamente relacionado con el tiroteo.

La corporación policial informó que ninguna persona resultó lesionada por los proyectiles y que, hasta el momento, no existen reportes de lesiones. Posteriormente, los investigadores determinaron que no había una amenaza activa para los visitantes ni para el personal del centro comercial.

Debido a que el detenido es menor de edad, las autoridades no han divulgado su identidad ni su edad. Tampoco han precisado cuántos disparos se realizaron, si el ataque estuvo dirigido contra una persona en particular o si durante el operativo fue recuperada un arma de fuego.

El motivo del incidente permanece bajo investigación, mientras la policía continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo.

TLS