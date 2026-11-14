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Tiroteo en Centro Comercial Ontario Mills de California Provoca que Compradores Huyan

Un joven abrió fuego cerca del lugar, lo que provocó el pánico entre los clientes

Tiroteo en Centro Comercial Ontario Mills de California Provoca que Compradores HuyanEl tiroteo no dejó heridos, de acuerdo con las autoridades. Foto: AP / Archivo

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