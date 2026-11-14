Cultura

Estos Recintos Participarán en la Penúltima de la Noche de Museos 2026 de Puebla

29 establecimientos culturales distribuidos en siete municipios de la entidad poblana abrirán sus puertas de manera gratuita este sábado

Penúltima Noche Museos Puebla 14 Noviembre 2026 Recintos ParticipantesParticiparán 29 museos en siete municipios de la entidad poblana. Foto: N+

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