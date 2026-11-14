Estos Recintos Participarán en la Penúltima de la Noche de Museos 2026 de Puebla

En el estado de Puebla se alista la penúltima edición de Noche de Museos 2026, evento en el que 29 recintos distribuidos en siete municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.

Dicho evento se realizará el sábado 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Tecali de Herrera, Teziutlán, Zacatlán e Izúcar de Matamoros.

Además, como en cada edición, habrá comercios que ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.

En N+ Puebla te compartimos cuáles serán los recintos que participarán en la Noche de Museos 2026 a realizarse este 14 de noviembre en ocho municipios poblanos:

En San Pedro Cholula abrirá sus puertas de forma gratuita el Museo del Caballero Águila, ubicado en el Centro Histórico frente al zócalo, en el primer cuadro del Pueblo Mágico.

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En el municipio de Libres participará el Instituto Cultural Pabellón del Ángel, mientras que en Izúcar de Matamoros lo hará el Museo Cuna del Ejército Mexicano - Casa Colorada.

En Tecali de Herrera abrirá el Corral de Comedias Teatro ‘Gregorio de Gante’, en Zacatlán participará tanto el 43 Espacio Cultural como el Museo Regional Comunitario ‘Luciano Márquez Becerra’, mientras que en Teziutlán lo hará la Casa de Cultura y el Museo del Ferrocarril.

En la capital poblana participarán 21 museos: Museo Universitario ‘Casa de los Muñecos’, Capilla del Arte UDLAP, Carolino Centro Universitario de la Cultura y los Saberes, Museo Amparo, Museo Viviente Puebla, Galería 16 y el Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey.

También abrirá sus puertas la Sala José Luis Rodríguez Alconedo del Barrio del Artista, Galería de Arte Ana Sofía, Renacimiento Gráfico, Club y Museo del Automóvil, Museo de Historia Scout Casa del Clan Rovers Hunab Ku, Puente de Bubas y Museo de la Memoria Histórica Universitaria.

Por último se encuentran en la lista el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Acuario Michin Puebla, Parque Sendela ‘Estrella de Puebla’, Estudio Azul Art Gallery, Pi (Con) Pi Café Cristales Libros, Cuexcomate ‘El Volcán Más Pequeño del Mundo’ y el Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas.

Con información de Saraí Mancilla

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