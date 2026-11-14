¿Dónde Hará Frío en CDMX Mañana? Activan Alerta en Estas Alcaldías Para la Madrugada

Las bajas temperaturas no cesarán para la Ciudad de México. La Secretaría General de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, las temperaturas durante la madrugada y mañana del domingo 15 de noviembre oscilarán entre los 6 y hasta los 4 grados centígrados.

La alerta amarilla por las bajas temperaturas permanecerá al menos hasta las 8:00 horas del domingo.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperaturas, resguardar del frío a mascotas, e ingerir agua, frutas y verduras ricos en vitaminas A y C.

Ante el pronóstico de un descenso en las temperaturas durante este fin de semana, autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a la población para tomar precauciones y evitar afectaciones a la salud, principalmente enfermedades respiratorias.

La advertencia contempla especialmente las zonas del sur y poniente de la capital, donde se esperan condiciones de frío que podrían afectar a los sectores más vulnerables de la población.

Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Por ello, si la población tiene previsto salir durante la noche de este sábado, se recomienda utilizar ropa abrigadora y tomar las medidas necesarias para protegerse de las bajas temperaturas.

La alerta por frío busca prevenir riesgos a la salud y reducir las afectaciones derivadas del descenso térmico en distintas zonas de la capital.

TLS