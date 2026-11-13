Pronóstico de Lluvias en Sonora Durante Días del Buen Fin 2026

Las lluvias de este viernes de Buen Fin 2026 permanecerán hasta la madrugada y mañana del sábado 14 de noviembre, para después dar paso a la llegada de un nuevo frente frío y la baja ligera de temperaturas en Sonora, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, precisó que el pronóstico es de un 60% de lluvias para el norte y el oriente este viernes y del 30% al 50% para el resto del estado.

El sábado serán precipitaciones ligeras, pero solo en la sierra y sur del estado.

“Los fenómenos que tenemos son básicamente tres, las dos corrientes en chorro, la polar y la subtropical, tenemos una vaguada a niveles medios y altos, y un canal de baja presión, esos en conjunto están generando una alta afluencia de humedad al estado de Sonora.

Para mañana (sábado) por la mañana podríamos tener lluvia, estamos hablando que es un 30% de potencial de lluvias ligeras o lloviznas en todo el oriente y sur del estado”.

Aclaró que detrás de las lluvias viene el frente frío número seis, que ayudará a mantener las temperaturas templadas en el día y de frescas a frías en las noches y amaneceres, al menos hasta el lunes.

“Este frente frío lo va a reforzar, inclusive podría bajar todavía más el termómetro para el domingo y lunes, cuando esté afectando de forma más importante este frente frío. Así que vamos a tener todo el puente, temperaturas bastante agradables, algo de frío ligero, y ya después del sábado por la tarde ya muy poca o muy escasa posibilidad de lluvias y muy pocos nublados”.

Gilberto Lagarda explicó que en las playas habrá un clima ligeramente frío en las noches y amaneceres, con viento que podría alcanzar rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

Además, se espera que para el próximo martes llegue otro frente frío que ayude a contener las temperaturas en todo Sonora.