Pronóstico del tiempo

Pronóstico de Lluvias en Sonora Durante Días del Buen Fin 2026

Las precipitaciones y el ingreso de un nuevo frente frío también provocarán un descenso ligero de temperaturas en el estado sonorense

Pronóstico de Lluvias en Sonora Durante Días del Buen Fin 2026Pronóstico de Lluvias en Sonora Durante Días del Buen Fin 2026. Foto: N+

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