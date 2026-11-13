Volcadura de Tráiler Provoca Cierre en Autopista Orizaba-Puebla; Reportan Rapiña

La volcadura de un tractocamión provocó el cierre total de la Autopista Orizaba-Puebla, a la altura del municipio de Esperanza, con dirección a la capital poblana. La unidad quedó atravesada y bloqueó ambos carriles.

Personas que se encontraban en la zona aprovecharon el percance para sustraer parte de la mercancía transportada, de manera preliminar, se informó que el operador se encontraba estable.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes 13 de noviembre de 2026 que el conductor de la unidad de carga perdió el control y terminó volcándola en la Autopista Orizaba-Puebla.

A pesar de la magnitud del accidente se reportó que el operador involucrado no resultó con lesiones de gravedad, por lo que recibió atención médica en el sitio.

Se recomendó a los conductores considerar rutas alternas, así como manejar con extrema precaución ante las afectaciones viales mientras se realizan las labores para retirar el vehículo siniestrado.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ