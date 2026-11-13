Accidentes

Volcadura de Tráiler Provoca Cierre en Autopista Orizaba-Puebla; Reportan Rapiña

La unidad de carga quedó atravesada en los carriles con dirección a la capital poblana, movilizando a los cuerpos de emergencias

Accidente Volcadura Tractocamión Rapiña Cierre Vehicular Autopista Puebla Orizaba EsperanzaSujetos cercanos al accidente robaron la mercancía que transportaba la unidad. Foto: Maltratenses

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Cierre total en la Autopista Orizaba-Puebla por volcadura de tráiler. Se reporta rapiña y el operador está estable. Conduce con cuidado y busca rutas alternas.

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