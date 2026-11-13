Vehículo se Impacta Contra Restaurante de Mariscos en 5 Y 10 de Tijuana

Un vehículo se estrelló contra la pared de un restaurante de mariscos ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la zona conocida como la 5 y 10, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con información de Bomberos, el accidente registrado la tarde de este viernes dejó a tres comensales afectados, entre ellos una menor de edad, así como también el pasajero del automóvil involucrado, quienes no presentaban lesiones de gravedad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes mantienen resguardada la zona, mientras personal de Protección Civil Municipal realiza una inspección de la estructura del establecimiento para determinar posibles daños. Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación.

El accidente dejó cuatro lesionados y movilizó a cuerpos de emergencia en el bulevar Díaz Ordaz | Foto: N+

Información Miguel Martinez

JMR