Accidentes

Vehículo se Impacta Contra Restaurante de Mariscos en 5 Y 10 de Tijuana

El accidente dejó cuatro lesionados y movilizó a cuerpos de emergencia en el bulevar Díaz Ordaz

Vehículo se Impacta Contra Restaurante de Mariscos en 5 Y 10 de TijuanaVehículo se Impacta Contra Restaurante de Mariscos en 5 Y 10 de Tijuana | Foto: N+

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