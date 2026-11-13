Lluvias Dejan Árboles Caídos y Encharcamientos en Tijuana, Baja California

De acuerdo con información de la Dirección de Bomberos, se desplegaron operativos preventivos y de auxilio en distintos distritos de la ciudad para mitigar los riesgos derivados de las precipitaciones.

En la Zona Centro, las cuadrillas atendieron la caída de un árbol, el cual provocó daños materiales a un automóvil estacionado sobre la vía pública. Por otra parte, en Mesa de Otay, específicamente en la colonia Ruiz Cortines, los bomberos sofocaron el incendio de un poste de alumbrado, siniestro originado aparentemente por la fricción con el cableado.

A su vez, en el Distrito Centenario, agentes municipales atendieron un encharcamiento en la colonia Ejido Chilpancingo, donde se tuvo que desviar la circulación vehicular hacia rutas alternas. Asimismo, se realizaron patrullajes preventivos en las colonias Camino Verde y Emperadores ante los apagones reportados durante la tormenta.

La SSPCM confirmó que no se registraron heridos de gravedad ni pérdidas humanas a causa del fenómeno meteorológico, reiterando el llamado a la ciudadanía a acatar los avisos preventivos, y conducir con precaución y velocidad moderada.

JMR