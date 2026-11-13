Accidentes

Lluvias Dejan Árboles Caídos y Encharcamientos en Tijuana, Baja California

Las precipitaciones registradas durante la madrugada y mañana de este viernes ocasionaron ciertos daños, sin reporte de personas heridas

Lluvias Dejan Árboles Caídos y Encharcamientos en Tijuana, Baja CaliforniaLluvias Dejan Árboles Caídos y Encharcamientos en Tijuana, Baja California | Foto: N+

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