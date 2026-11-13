Accidentes

Accidente en Arco Norte Hoy: Choque Múltiple Provoca Cierre en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Una patrulla, un tráiler y una pipa estuvieron involucrados en el percance

Accidente en Arco NorteEste viernes ocurrió un accidente en Arco Norte. Foto: N+

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