Accidente en Arco Norte Hoy: Choque Múltiple Provoca Cierre en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Un accidente vial ocasionó el cierre de la autopista Arco Norte este viernes, luego de que se registró un choque múltiple en territorio de Tlaxcala.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 215, en el tramo Sanctorum-Texmelucan, cerca del municipio de Ixtacuixtla y después de la caseta de San Martín.

De acuerdo con los primeros reportes de N+ Foro, una patrulla se habría atravesado al paso de un tráiler, lo que derivó en una serie de impactos en los que también estuvo involucrada una pipa.

A través de sus canales de información, la cuenta de Arco Norte informó que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos debido al accidente vial registrado en el kilómetro 215.

La afectación comprende el tramo Sanctorum-Texmelucan, por lo que los automovilistas deben tomar previsiones antes de incorporarse a esta carretera.

Como medida para evitar que más vehículos lleguen a la zona del percance, se dieron a conocer las siguientes indicaciones:

Dirección Texmelucan: la última salida disponible es Sanctorum.

Dirección Atlacomulco: el ingreso a la autopista se encuentra habilitado hasta la caseta Sanctorum.

El accidente se registra en medio del megapuente de noviembre, por lo que se prevé una mayor afluencia de automovilistas. Este descanso contempla la suspensión de clases para estudiantes de educación básica el lunes 16 de noviembre, además del día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Ante el incremento de viajes durante este fin de semana largo, se recomienda anticipar los traslados, revisar las condiciones de las carreteras y mantenerse informado sobre posibles cierres o incidentes.

FBPT