Balacera en Tlaquepaque Deja Cuatro Detenidos y Dos Armas Aseguradas

Vecinos de la colonia Haciendas de San José, en San Pedro Tlaquepaque, fueron despertados la mañana de este viernes por múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una intensa movilización de elementos de seguridad.

Los reportes al número de emergencias 911 alertaron sobre disparos en las inmediaciones de las avenidas Del Cedro y Parota. A su llegada, policías municipales localizaron a cuatro hombres al exterior de una finca, quienes presuntamente todavía realizaban detonaciones al aire.

Ante la situación, los uniformados solicitaron apoyo de más unidades y accionaron sus armas para controlar la situación y evitar un posible enfrentamiento.

De acuerdo con el Supervisor General de la Policía de Tlaquepaque, los oficiales lograron detener a los cuatro hombres, todos mayores de edad, y asegurar dos armas cortas, una aparentemente calibre .40 y otra calibre .380.

“ Logrando asegurar a cuatro personas estas del sexo masculino, mayores de edad”, mencionó el Supervisor General de la Policía de Tlaquepaque, Guadalupe Ramírez.

Tras el aseguramiento, la zona fue acordonada y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco para realizar las investigaciones correspondientes y recabar los indicios localizados en el sitio, entre ellos varios casquillos percutidos.

Elementos federales también acudieron al lugar para brindar apoyo con la seguridad. Por su parte, vecinos y comerciantes retomaron sus actividades luego de la movilización y el susto que provocaron las detonaciones.

Las autoridades descartaron que hubiera personas lesionadas, así como daños en fincas o vehículos.