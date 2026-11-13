Seguridad

Balacera en Tlaquepaque Deja Cuatro Detenidos y Dos Armas Aseguradas

Vecinos despertaron asustados al escuchar los balazos; autoridades lograron capturar a los responsables

Patrulla Policía TlaquepaqueDetienen a hombres por balacera en Tlaquepaque. Foto: N+

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Intensa movilización en Tlaquepaque tras balazos matutinos. Cuatro hombres detenidos y armas incautadas.

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