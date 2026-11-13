Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a su Esposa e Hijo de 14 Años en Hermosillo

El hombre de 39 años fue capturado por el delito de violencia familiar en un domicilio de la colonia Palo Verde, al surponiente de la ciudad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a su Esposa e Hijo de 14 Años en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Agredir a su Esposa e Hijo de 14 Años en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+