Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a su Esposa e Hijo de 14 Años en Hermosillo

La intervención de un adolescente de 14 años para evitar que su madre siguiera siendo agredida, terminó con él también como víctima de violencia familiar, luego de que su padre lo atacara en un domicilio de la colonia Palo Verde, al surponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron a las 09:45 horas del jueves pasado, en una vivienda ubicada en las calles Tiburón Descalzo y Cactus, donde Francisco Alberto 'N', de 39 años, presuntamente insultó a su expareja y la golpeó en la cabeza con un vaso de vidrio.



De acuerdo con la denuncia, el hombre también jaloneó y agredió al hijo de ambos, quien intervino para defender a su madre. La mujer requirió atención de paramédicos y fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica.



Elementos de la Policía Municipal detuvieron al señalado y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por los delitos de violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte.