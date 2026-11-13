Seguridad

Responsables de Muerte de Niña en Ciudad Obregón Presuntamente Pertenecen a Grupo Criminal

Los sujetos capturados son señalados por su participación en el ataque armado contra una familia, donde una menor de seis años perdió la vida

Responsables de Muerte de Niña en Ciudad Obregón Presuntamente Pertenecen a Grupo CriminalResponsables de Muerte de Niña en Ciudad Obregón Presuntamente Pertenecen a Grupo Criminal. Foto: Archivo N+

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