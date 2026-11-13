Responsables de Muerte de Niña en Ciudad Obregón Presuntamente Pertenecen a Grupo Criminal

Dos presuntos integrantes de la célula criminal señalada por su participación en el ataque armado contra una familia en Ciudad Obregón, donde una niña de seis años perdió la vida y sus padres resultaron heridos, fueron detenidos durante un operativo en el que dispararon contra elementos de la Policía Estatal para evitar ser capturados.

Los detenidos fueron identificados como Juan Ramón 'N', de 26 años, originario de Nogales, y José Fernando 'N', de 21, procedente de Los Mochis, Sinaloa. Ambos presuntamente pertenecen a la misma organización delictiva a la que estarían vinculados otros dos sujetos arrestados previamente durante dos cateos realizados como parte de las investigaciones por el hecho registrado el pasado 10 de noviembre en la colonia Hacienda El Dorado, al oriente de Ciudad Obregón.

La agresión contra la familia ocurrió cuando la pequeña salió de su vivienda junto con sus padres, Felipe 'N' y Sheila 'N', ambos de 29 años, para depositar la basura en unos contenedores ubicados en el cruce de las calles Los Pajares y Valle del Pascola. En ese momento fueron atacados a balazos.

La nueva detención ocurrió alrededor de las 01:10 horas del jueves, cuando policías estatales detectaron una camioneta de gama alta con dos ocupantes, al parecer relacionada con diversos homicidios. Los tripulantes desobedecieron la indicación de detenerse y dispararon contra los agentes durante la persecución iniciada en el cruce de las calles Yucatán y Álvaro Obregón.

La movilización terminó en la calle Aguascalientes, en la colonia Villa Bonita, donde el conductor perdió el control de la camioneta y volcó. Uno de los sospechosos fue detenido dentro de la unidad, mientras que el segundo intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por los policías, asegurando una pistola calibre 9 milímetros, envoltorios con droga y el vehículo, que presentaba impactos de bala, al igual que la patrulla. Los agentes resultaron ilesos.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los elementos estatales. Su captura se suma a la de los otros dos presuntos integrantes de la organización criminal detenidos mediante cateos, a quienes se les ejecutarían órdenes de aprehensión por homicidio. Las investigaciones también relacionan a la célula delictiva con otros hechos violentos registrados en Cajeme.