Exhiben Supuesto Hacinamiento en Penal de San Miguel de Puebla: Gobierno Responde

Luego de ser expuestos presuntos casos de extorsión en el Penal de San Miguel de Puebla, el Gobierno del Estado dio a conocer que se trasladaron a dos reclusos a otros centros penitenciarios, además, emitió un comunicado sobre los videos en donde presuntamente se exhiben las celdas con hacinamiento en este CERESO.

La activista Saskia Niño de Rivera compartió en sus redes sociales un video en donde muestra condiciones inhumanas al interior de la zona W en el penal de San Miguel de Puebla.

La también creadora de contenido, mencionó que también hay un problema de hacinamiento y agregó lo siguiente: "Los internos son recluidos y no salen a ver la luz del día".

Saskia aseguró que ese video lo tomó ella y que le consta las condiciones que hay en dicho lugar y que estas celdas no son usadas precisamente para encarcelar a personas de altos perfiles.

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Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió un comunicado en donde enfatiza que los videos difundidos en diversas plataformas digitales y medios de comunicación sobre el interior del Centro Penitenciario de Puebla, corresponden a fechas anteriores.

La dependencia recalcó que las imágenes vertidas en las publicaciones no constituyen un referente actualizado ni representan las condiciones actuales del penal.

Actualmente, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, se han realizado operativos de supervisión, revisión y control, en coordinación con elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, lo que ha permitido el aseguramiento de diversos objetos y sustancias prohibidas, con el objetivo de preservar el orden y evitar el ingreso, posesión y circulación de artículos que contravengan la normatividad.

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Estos operativos se llevan acabo desde el 2025, y por su parte, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso institucional de actuar con responsabilidad, transparencia y firmeza en materia de seguridad penitenciaria.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también dio a conocer que luego de un proceso de evaluación y análisis técnico, se trasladó a otros centros de reclusión a dos personas privadas de la libertad señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas al interior del Penal de San Miguel de Puebla.

Esta medida se tomó luego de la revisión de perfiles criminológicos, antecedentes, comportamiento penitenciario y factores de riesgo, así como las condiciones de seguridad y capacidad de los penales receptores.

Con estas acciones se busca fortalecer el control institucional y garantizar la gobernabilidad en los centros penitenciarios de la entidad.

Con información de N+

MCS