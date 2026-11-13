Seguridad

Exhiben Supuesto Hacinamiento en Penal de San Miguel de Puebla: Gobierno Responde

Saskia Niño de Rivera aseguró que en este centro penitenciario hay condiciones inhumanas en las celdas; La SSP dice que no son imágenes actuales

Saskia Niño de Rivera revela condiciones del Penal de San Miguel de Puebla.Saskia Niño de Rivera en el Penal de San Miguel de Puebla. Foto: X @saskianino

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Saskia Niño de Rivera denuncia condiciones inhumanas en el Penal de San Miguel. Gobierno de Puebla asegura que las imágenes no son actuales.

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