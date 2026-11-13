¿Qué Encontraron en Bodega Decomisada tras Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco?

En N+, el jueves te informamos que se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército mexicano en Ocotlán, Jalisco, con saldo de dos personas muertas. Este viernes, fuerzas federales mantienen el operativo en la zona.

El enfrentamiento en Ocotlán derivó en el aseguramiento de una bodega, ubicada en la colonia Riveras de Zula.

¿Qué encontraron en la bodega de Ocotlán?

N+ Jalisco acudió al lugar de los hechos y reportó que las autoridades encontraron en la bodega asegurada al menos 18 camionetas de alta gama, equipo táctico y ocho cartuchos.

En las inmediaciones de la bodega todavía hay presencia de elementos del Ejército mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Luce Ocotlán Después del Enfrentamiento Entre Civiles Armados y el Ejército

La DEFENSA detalló, en un comunicado, que sus elementos repelieron una agresión en Ocotlán tras recibir un reporte de robo de auto.

Indicó que dos presuntos agresores fallecieron y una persona de nacionalidad hondureña fue detenida. Además, un mujer y un elemento del Ejército resultaron lesionados por impacto de bala y, posteriormente, fueron reportados como estables.

Durante el operativo, fueron asegurados un fusil Barret calibre 50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros (mm), dos armas largas, dos granadas calibre 40 mm y un vehículo con blindaje artesanal.

Luego del enfrentamiento, el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo terrestre y aéreo, en coordinación con autoridades locales, para buscar a los demás implicados, agregó la DEFENSA y apuntó que el despliegue tenía como objetivo "localizar a los otros responsables que lograron evadirse".

Con información de N+.

RMT