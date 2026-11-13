Seguridad

¿Qué Encontraron en Bodega Decomisada tras Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco?

El Ejército mexicano mantiene el despliegue de elementos en el municipio jalisciense

Enfrentamiento en Ocotlán, JaliscoEnfrentamiento en Ocotlán, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

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Tras el choque armado en Ocotlán, autoridades aseguran una bodega con vehículos de lujo y armamento pesado. Operativo militar continúa.

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