¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Balacera Deja un Muerto en Parada de Transporte Público

Una persona muerta y una lesionada fue el saldo de la balacera que se registró la madrugada de hoy, 13 de noviembre de 2026, en Naucalpan, Estado de México. Te contamos qué pasó en la parada del transporte público ubicada en el cruce de la Avenida Doctor Gustavo Baz y 16 de Septiembre.

N+ FORO dio un informe detallado de lo sucedido este viernes en el centro de Naucalpan. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la app, donde encontrarás las últimas noticias sobre seguridad y movilidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Qué pasó en Naucalpan hoy?

Naucalpan fue el epicentro de un ataque a tiros contra unidades de transporte público, por el que murió una persona a bordo de una combi de la Ruta 5, según los reportes de N+ FORO.

En la zona de la balacera, las autoridades periciales localizaron al menos 11 casquillos. Varias unidades de transporte público resultaron con impactos de arma de fuego en los vidrios y en la carrocería.

Al lugar de la balacera en el Estado de México llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Municipal de Naucalpan para resguardar la zona de la agresión.

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Alternativa vial por cierre en Doctor Gustavo Baz

Elementos de Tránsito cerraron la avenida Doctor Gustavo Baz para permitir el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y dar paso a las labores de investigación por la balacera de hoy en Naucalpan.

Como alternativa vial, puedes circular por calle Ramón Millán, Periférico Norte y la Avenida Primero de Mayo.

Con información de N+.

RMT