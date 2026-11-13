Seguridad

¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Balacera Deja un Muerto en Parada de Transporte Público

En el lugar de la agresión se localizaron al menos 11 casquillos

Balacera en Naucalpan deja un muerto hoy, 12 de noviembre 2026Balacera en Naucalpan deja un muerto hoy, 12 de noviembre 2026. Foto: N+

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