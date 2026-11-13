Un Tractocamión Volcó en la Cuneta de la Autopista México-Puebla

En la lateral de la Autopista Puebla-México se registró una volcadura en la cuneta de la incorporación del Periférico Ecológico.
Se trata de un tractocamión que viajaba desde el estado de Tlaxcala y se dirigía a San Luis Potosí.
El operador refirió que el responsable es el conductor de una grúa y que afortunadamente no escapó del lugar; en tanto se reportó sin lesiones de gravedad.
En el lugar hay agentes de Proximidad Vial y personal de la grúa que hará las maniobras para el arrastre de la unidad.
Mientras retiraron la unidad hubo cierre parcial a la circulación y solo un carril estuvo habilitado en dirección a la Ciudad de México.
Con información de Maribel Espinoza
JAPR