Accidentes

Un Tractocamión Volcó en la Cuneta de la Autopista México-Puebla

Reportan cierre parcial a la circulación a la altura de la desviación al Periférico Ecológico

La unidad de carga se dirigía a San Luis Potosí.La unidad de carga se dirigía a San Luis Potosí. Foto: N+

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Volcadura en la Autopista México-Puebla: un tractocamión desde Tlaxcala a San Luis Potosí volcó, causando cierre parcial.

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