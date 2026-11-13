Movilización por Presuntas Riñas entre Estudiantes de Prepa 16 en San Nicolás, NL

Una movilización de elementos policiacos y agentes ministeriales se registró durante las primeras horas de este viernes en las instalaciones de la Preparatoria 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el municipio de San Nicolás de los Garza, ante reportes de posibles conflictos y peleas entre estudiantes.

El despliegue de seguridad ocurrió en el cruce de las calles Oviedo y Castilla, en la colonia Iturbide, donde acudieron oficiales municipales y detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para realizar recorridos de vigilancia y descartar alguna situación de riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización estaría relacionada con presuntas amenazas y conflictos entre grupos de alumnos, luego de que durante la tarde del jueves se registrara una pelea a unas cuadras de distancia del plantel, situación que habría generado preocupación entre padres de familia.

Ante estos hechos, las autoridades reforzaron la presencia policiaca en los alrededores de la preparatoria para prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Durante el operativo, los elementos realizaron recorridos por el sector; sin embargo, al llegar al lugar descartaron que se estuviera desarrollando algún incidente violento en ese momento.

De acuerdo con la información la intervención también habría sido solicitada por la directora del plantel, como medida preventiva ante los acontecimientos registrados recientemente en otros centros educativos de la UANL.

El caso ocurre después de los hechos de violencia reportados en la Preparatoria 22, donde también se registraron conflictos entre estudiantes, situación que generó preocupación entre la comunidad educativa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Movilización por Presunta Amenaza de Tiroteo en Prepa 16 en San Nicolás

Algunas llamadas de broma habrían alertado a la Secretaría de Seguridad de San Nicolás, lo que incrementó la atención de las autoridades ante los posibles riesgos. La movilización generó inquietud entre madres y padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad de sus hijos dentro y fuera de los planteles educativos.

Las autoridades mantienen la atención en la zona para prevenir nuevos altercados.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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