Seguridad

Movilización por Presuntas Riñas entre Estudiantes de Prepa 16 en San Nicolás, NL

La movilización ocurrió luego de reportarse una pelea entre estudiantes a unas cuadras del plantel

Presunta amenaza de tiroteo moviliza a policíasAmenazas en redes sociales provocan movilización policiaca.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El operativo incluyó binomios caninos y vigilancia durante el ingreso de estudiantes del turno matutino. 

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+