Sociedad

Corte de Agua en Tlalnepantla: ¿Cuándo Suspenderán Suministro en 115 Colonias?

La Planta de Bombeo Barrientos suspenderá operaciones durante 12 horas

Corte de Agua en Tlalnepantla: ¿Cuándo Suspenderán Suministro en 115 Colonias?Distribución de agua potable en Tlalnepantla. Foto: OPDM Tlalnepantla

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Se suspenderá el suministro de agua en Tlalnepantla por trabajos en la Planta de Bombeo Barrientos.

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