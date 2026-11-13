Corte de Agua en Tlalnepantla: ¿Cuándo Suspenderán Suministro en 115 Colonias?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará trabajos de mantenimiento en la Planta de Bombeo Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable el próximo lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con un aviso publicado por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) de Tlalnepantla, los trabajos consistirán en la sustitución de la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la planta.

Las labores provocarán que la Planta de Bombeo Barrientos suspenda totalmente sus operaciones durante 12 horas, en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas.

Este sistema abastece a los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo, por lo que las zonas que dependen de esta infraestructura podrían presentar afectaciones en el suministro de agua potable.

Estas colonias no tendrán servicio de agua potable el lunes 16 de noviembre

El OPDM informó que la suspensión del suministro podría afectar a 115 colonias del municipio de Tlalnepantla. A continuación, te compartimos el listado de las zonas que podrían registrar afectaciones durante los trabajos programados para el lunes 16 de noviembre.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

El OPDM informó que, una vez concluidos los trabajos, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema.

Por este motivo, las bajas presiones podrían continuar después de las 20:00 horas del lunes 16 de noviembre, hasta que el servicio recupere sus condiciones habituales.

Ante esta situación, el organismo recomendó a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua disponible.

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