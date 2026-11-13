¿Tendrá Horario Normal el Metro CDMX el Lunes 16 de Noviembre 2026? Así Será Servicio

El próximo lunes 16 de noviembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México, debido a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo descanso oficial se recorre al tercer lunes de noviembre. Por este motivo, algunos servicios y medios de transporte de la Ciudad de México modificarán sus horarios de operación, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Si tienes pensado utilizar este medio de transporte durante el próximo puente, es importante que tomes en cuenta que el Metro CDMX no operará en su horario habitual. Las 195 estaciones que integran la red, distribuidas en 12 líneas, comenzarán a recibir usuarios dos horas más tarde de lo acostumbrado.

Habitualmente, el servicio inicia a las 5:00 horas de lunes a viernes; sin embargo, debido al día festivo, se aplicará el horario especial correspondiente a domingos y días de descanso obligatorio.

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¿A qué hora abrirá el Metro CDMX el lunes 16 de noviembre?

De acuerdo con el horario establecido para los días festivos, el lunes 16 de noviembre de 2026, el Metro de la Ciudad de México iniciará operaciones a las 7:00 horas y brindará servicio hasta las 24:00 horas.

Esto significa que los usuarios tendrán que esperar dos horas adicionales para ingresar a las estaciones, en comparación con un día laboral habitual. Por ello, quienes necesiten trasladarse durante las primeras horas de la mañana deberán organizar sus recorridos con anticipación y considerar otras alternativas de transporte, en caso de ser necesario.

Por otra parte, el martes 17 de noviembre, el STC Metro retomará su horario habitual de servicio, por lo que las estaciones abrirán nuevamente a las 5:00 horas y operarán hasta la medianoche.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos publicados en las redes sociales y canales oficiales del Metro, donde podrán consultar cualquier actualización relacionada con la operación de la red.

¿Podrás ingresar tu bicicleta al Metro CDMX el 16 de noviembre?

Una buena noticia para quienes acostumbran combinar sus recorridos en bicicleta con el transporte público es que el programa “Tu bici viaja en Metro” estará disponible durante el lunes 16 de noviembre, al tratarse de un día festivo.

Esta iniciativa permite a los usuarios ingresar con sus bicicletas a las instalaciones del STC, aunque existen horarios específicos dependiendo del día de la semana.

De lunes a sábado, el acceso con bicicletas convencionales está permitido a partir de las 22:00 horas y hasta el cierre del servicio. En cambio, los domingos y días festivos, como el próximo lunes 16 de noviembre, se permite ingresar con ellas durante toda la jornada.

En el caso de las bicicletas plegables, los usuarios pueden transportarlas en el Metro cualquier día de la semana y durante todo el horario de operación, siempre que permanezcan plegadas.

De esta manera, quienes planeen aprovechar el día de descanso para realizar actividades recreativas o trasladarse en bicicleta podrán combinar ambos medios de transporte.

TLS