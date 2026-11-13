Movilidad

¿Tendrá Horario Normal el Metro CDMX el Lunes 16 de Noviembre 2026? Así Será Servicio

El próximo lunes, los usuarios podrán viajar con su bici en las distintas estaciones del Metro CDMX

Metro de la CDMXHorario de día festivo este lunes 16 de noviembre en el Metro de CDMX. Foto: Cuartoscuro

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