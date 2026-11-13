Habrá Bloqueo de Repartidores y Conductores por Aplicación en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia?

Nuevo día de complicaciones viales por protestas en la Ciudad de México (CDMX): La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre otra manifestación de repartidores y conductores por aplicación este viernes 13 de noviembre de 2026 en la capital mexicana.

Entérate aquí cuáles son las demandas del colectivo y a qué hora será su bloqueo, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para conocer qué otras marchas y concentraciones habrá en la CDMX hoy. Además, te compartimos información sobre la situación en vialidades primarias y en autopistas y carreteras de acceso a la capital.

Bloqueo de repartidores hoy

Los repartidores por aplicación han realizado varias protestas en los últimos días en diversos puntos de la CDMX, con el objetivo de exponer su inconformidad por las nuevas medidas emitidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De acuerdo con datos de la agenda de movilizaciones diaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas son las demandas de la organización Repartidores Unidos por México:

Piden que las autoridades capitalinas cancelen definitivamente las nuevas disposiciones que buscan regular la circulación de motocicletas de reparto.

Rechazan la iniciativa para prohibir el transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones y el cobro del 2% por el uso y explotación de la infraestructura pública de la ciudad.

¿A qué hora es el bloqueo de repartidores?

La SSC indicó que la protesta sería a las 11:00 horas en varias alcaldías.

Alrededor de las 11:30 horas, un grupo se congregó sobre la avenida Sonora, a la altura de la avenida Ámsterdam, en la colonia Condesa. Al punto además llegó personal de la Semovi y de movilidad de la Ciudad de México.

En días pasados, los bloqueos de repartidores se han llevado a cabo en zonas como la Glorieta de Camarones, en la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco; en la carretera México-Toluca, en Santa Fe, Cuajimalpa; así como en la avenida Juan Salvador Agraz, desde la zona de la Supervía hasta Vasco de Quiroga.

A la manifestación de este viernes se sumarán organizaciones como “Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos”.

La SSC previó la afectación de vialidades y no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones de repartidores por aplicación.

SPB