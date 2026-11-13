Movilidad

Habrá Bloqueo de Repartidores y Conductores por Aplicación en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia?

Autoridades advierten sobre afectación de vialidades este viernes por nueva protesta de la organización 'Repartidores Unidos por México'

Protesta de repartidores en la CDMX el 9 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de repartidores en la CDMX el 9 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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