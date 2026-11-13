Marchas

Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en CDMX

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para la Ciudad de México

Bloqueo en Circuito InteriorFoto: Cuartoscuro | Archivo

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