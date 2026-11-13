Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 13 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 6 concentraciones, una rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Haciendo Comunidad en Tlalpan marchará a las 08:30 horas de Calle Cuarta Oriente y Primera Norte, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan con destino a la Casa de la Cultura de Tlalpan en Camino a Santa Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

La Comuna 4:20 marchará a las 11:00 horas de la estación ‘Hidalgo’, líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en avenida Hidalgo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Plaza Cándido Mayo en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

La comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo marchará a las 12:00 horas de la escultura “Los Bigotes” en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a la Torre de Rectoría en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Furia No Binarie de Acción Revolucionaria marchará a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Estela de Luz en Lieja 270, en Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ