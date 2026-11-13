UANL Cancela Clases Presenciales Tras Incendio en Planta Siderúrgica en Nuevo León

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) anunció el cambio a modalidad en línea de todas las actividades académicas y administrativas correspondientes al turno matutino en las dependencias ubicadas en Ciudad Universitaria, luego del incendio registrado durante la noche del jueves en las instalaciones de la empresa Ternium, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

A través de un comunicado oficial, la institución educativa explicó que la decisión se tomó atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, como medida preventiva ante la situación registrada en la zona industrial.

De esta manera, las clases y demás actividades que estaban programadas para desarrollarse de manera presencial durante la mañana de este viernes 13 de noviembre deberán llevarse a cabo de forma virtual, por lo que estudiantes y personal universitario deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus respectivas facultades y dependencias.

La universidad también solicitó a las y los estudiantes mantener comunicación directa con sus profesores, especialmente en caso de que requieran reprogramar algún examen que estuviera contemplado para realizarse durante esta jornada.

El anuncio se produce después de que se reportara un incendio en las instalaciones de Ternium, ubicadas en San Nicolás de los Garza, situación que motivó la intervención y las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para prevenir posibles riesgos entre la población cercana.

En el comunicado dado por medio de redes sociales, la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León reiteró su compromiso con la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria, además de señalar que mantiene una estrecha colaboración con las corporaciones involucradas para atender el incidente.

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Asimismo, exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores a mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de la institución, donde se darán a conocer posibles actualizaciones sobre las actividades universitarias.

Hasta el momento, el comunicado establece el cambio de modalidad exclusivamente para el turno matutino de las dependencias de Ciudad Universitaria, por lo que se recomienda consultar directamente con cada facultad cualquier indicación adicional sobre sus actividades.

La UANL señaló que estas medidas responden a las condiciones de seguridad derivadas del incendio y buscan proteger a quienes integran su comunidad.

RR/ Noticias N+