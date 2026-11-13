Educación

UANL Cancela Clases Presenciales Tras Incendio en Planta Siderúrgica en Nuevo León

Las actividades académicas serán en línea, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

UANL Cancela clases presencialesUANL Cancela Clases Presenciales.Foto: UANL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La UANL pidió a los alumnos mantenerse en contacto con sus profesores y consultar los canales oficiales para conocer nuevas indicaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
UANL Cancela Clases Presenciales Tras Incendio en Planta Siderúrgica en Nuevo León | N+