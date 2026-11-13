INDEP Revela Cuánto Recaudó por Subasta de 57 Motocicletas de Ryan Wedding

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) realizó una subasta presencial a martillo en la que puso a la venta motocicletas de colección que fueron incautadas al atleta canadiense Ryan Wedding y posteriormente entregadas a la institución por la Fiscalía General de la República (FGR).

Mónica Fernández Balboa, directora general del INDEP, informó que en julio pasado recibieron un total de 62 motocicletas, de las cuales 57 fueron incluidas en la subasta que concluyó este jueves.

Las cinco unidades restantes quedaron pendientes de venta y serán ofrecidas en la próxima subasta, programada para el 27 de noviembre.

De acuerdo con la funcionaria, algunos compradores comentaron que varias de las motocicletas adquiridas podrían terminar en museos de distintas partes del mundo.

Sobre los resultados de la venta, Fernández Balboa informó que las 57 motocicletas generaron casi 71 millones de pesos para el instituto.

Agregó que, al sumar los diferentes medios de comercialización, el INDEP ha recaudado 407 millones de pesos hasta el momento, incluyendo los resultados de esta última subasta.

Ryan James Wedding, es un exatleta olímpico canadiense de snowboard.

Fue detenido después de que se entregó en México, confirmó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 23 de enero de 2026.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su detención. Se le vinculaba con el Cártel de Sinaloa.

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó en el lugar 24.

Era conocido como Thor, El Jefe, Giant y Public Enemy, aunque también fue identificado como “El Chapo canadiense”, debido a que autoridades estadounidenses lo señalaron como presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína, cuyo alcance fue comparado con el de las estructuras criminales encabezadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán.