Política

INDEP Revela Cuánto Recaudó por Subasta de 57 Motocicletas de Ryan Wedding

Algunas de las unidades adquiridas podrían terminar en museos de distintas partes del mundo

INDEP Revela Cuánto Recaudó por Subasta de 57 Motocicletas de Ryan WeddingSubasta de motocicletas de colección por el INDEP. Foto: Subastas INDEP

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INDEP recauda casi 71 millones de pesos subastando 57 motocicletas de colección incautadas a Ryan Wedding. Algunas podrían llegar a museos internacionales.

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