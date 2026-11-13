‘Es Muy Relevante, Incluso para la Relación Bilateral’, Dice Sheinbaum sobre Guillermo Zuany

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que es muy relevante para la relación bilateral México-Estados Unidos la historia de cómo Guillermo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, llegó a colaborar con agencias estadounidenses como la CIA.

Esta semana, el diario The New York Times señaló que el exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia, ayudó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a operar en secreto en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo este viernes que el Gabinete de Seguridad conoce la historia de cómo Zuany colaboró con la agencia estadounidense.

“Tiene una historia, que la conoce el Gabinete de Seguridad, de cómo es que esta persona que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía de Chihuahua colabora con las agencias de Estados Unidos, es muy relevante, incluso para la relación bilateral”, señaló.

Ante ello, comentó que pedirá a las instancias de seguridad que den la información respecto a Zuany y dónde se encuentra en este momento.

De acuerdo con Sheinbaum, es muy relevante saber cómo el exfuncionario de Chihuahua, que en su momento estuvo vinculado “con actos de corrupción y con la delincuencia organizada”, después se acercó a las agencias estadounidenses.

“Sí vale la pena conocer este caso por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía”, insistió y descartó que el tema genere algún roce con Estados Unidos, porque es un tema hablado con el gobierno del vecino del norte, dijo.

De acuerdo con The New York Times, Zuany Portillo ayudó a la CIA a operar en secreto en el país. Explicó que meses antes, el gobierno estadounidense le había retirado la visa por sospechas de presuntos nexos con bandas criminales, pero presuntamente la agencia decidió cooperar con él como contacto en la zona.

En un mensaje de texto enviado al medio, el exfuncionario dijo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sabía de la presencia de la CIA en la entidad.

Sobre este tema, el pasado 11 de noviembre, Sheinbaum recordó que “está detenido el fiscal de Chihuahua (César Jáuregui), donde la propia gobernadora dijo que él era el responsable. En todo caso, la Fiscalía tiene que seguir con las investigaciones".

La mandaría nacional recordó que el Gabinete de Seguridad, en el momento que tuvo conocimiento de la presencia de la CIA, manifestó que se trataba de un asunto ilegal porque se viola la Ley de Seguridad Nacional, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación que derivó en la detención del exfiscal.

Añadió que cualquier operación o colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

SPB