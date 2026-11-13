Política

‘Es Muy Relevante, Incluso para la Relación Bilateral’, Dice Sheinbaum sobre Guillermo Zuany

La mandataria nacional señala que el Gabinete de Seguridad conoce la historia de cómo el exfuncionario de Chihuahua llegó a colaborar con agencias de EUA

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: CuartoscuroClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

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