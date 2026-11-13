Clima en Nuevo León: Se Espera Cielo Despejado y Temperaturas Máximas de 27˚C

Como se esperaba, esta mañana las temperaturas llegaron a marcar los 15˚C en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey, en otros puntos marcaron de 16˚C a 17˚C a causa de la llegada del frente frío número 5 de la temporada que provocó ayer por la tarde y hoy por la mañana se reportaron temperaturas de -4˚C en partes altas de la Sierra de Santiago.

Otro efecto del paso del frente frío sobre la región noreste ha sido el cielo despejado que se disfruta desde muy temprano y que permitirá que las máximas se desplacen por la tarde a los 23˚C a 24˚C. Se espera que el cielo se muestre medio nublado en algunos momentos del día.

Esta condición de cielo con la presencia del Sol y algunas nubes nos pueden acompañar a lo largo del fin de semana. Las máximas se esperan en el orden de los 25˚C a 27˚C durante sábado y domingo, así que será un fin de semana sumamente agradable.

El lunes vendrán nuevamente los cambios importantes al llegar un nuevo sistema frontal al noreste cargado de lluvias y con un importante retroceso de temperaturas. Para los días lunes, martes y miércoles las máximas estarán por debajo de los 20˚C y las mínimas se esperan cerca de 13˚C con presencia de lluvias para el lunes y martes y nublado para el miércoles.

El día de ayer fue declarado oficialmente por parte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) el Súper Niño, al alcanzar la temperatura del océano Pacífico ecuatorial 2˚c por arriba de los niveles normales.

Se espera que se mantenga esta tendencia de noviembre a marzo. Esto afecta al clima de todo el mundo. La expectativa con El Súper Niño para el noreste de México es que pudiera ocasionar un invierno frío y lluvioso.

Con información Mauro Morales | N+

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