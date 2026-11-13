Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Se Espera Cielo Despejado y Temperaturas Máximas de 27˚C

La condición de cielo con la presencia del sol y algunas nubes nos pueden acompañar a lo largo del fin de semana

Amanecer en Nuevo LeónAmanecer en Nuevo León con el Cerro de la Silla. Foto: N+

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Cielo despejado y temperaturas agradables en Monterrey este fin de semana. Pero el lunes llega un frente frío con lluvias y mínimas de 13˚C.

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