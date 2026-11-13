Clima en Tamaulipas: Prevén Lluvias y Viento del Norte por Frente Frío 5

El clima en Tamaulipas estará marcado por la probabilidad de lluvias y viento del norte durante este viernes, debido al desplazamiento del frente frío número 5 sobre el litoral del golfo de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Tamaulipas, por lo que podrían registrarse precipitaciones en distintas zonas del estado.

Además, se pronostican rachas de viento de componente norte durante la mañana en la costa de Tamaulipas, aunque el reporte no especifica una velocidad para esta entidad.

¿Cómo afectará el frente frío 5 a Tamaulipas?

La Conagua explicó que el frente frío número 5 continuará su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México hasta la península de Yucatán, acompañado de una masa de aire frío.

Estos sistemas ocasionarán un descenso de temperatura en estados del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del país, además de condiciones para lluvias en diferentes regiones.

Para Tamaulipas, el pronóstico contempla chubascos y viento del norte durante las primeras horas del día, principalmente en la zona costera.

La dependencia recomendó a la población tomar medidas preventivas ante los cambios de temperatura, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

¿Qué estados de México tendrán lluvias fuertes y descenso de temperatura?

Además de Tamaulipas, la Conagua pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán tendrán intervalos de chubascos.

Por otra parte, el frente frío número 5 y su masa de aire frío ocasionarán un descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro del país. Además, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.