Pronóstico del tiempo

Clima en Tamaulipas: Prevén Lluvias y Viento del Norte por Frente Frío 5

La llegada del sistema frontal también ocasionará un descenso de temperatura en distintas regiones del país

Clima en Tamaulipas: Prevén Lluvias y Viento del Norte por Frente Frío 5Clima en Tamaulipas: Prevén Lluvias y Viento del Norte por Frente Frío 5. Foto: N+

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Lluvias y viento del norte llegan con el frente frío 5. Prepárate para un descenso de temperatura y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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