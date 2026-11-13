Seguridad

Hombre Resulta Herido por Descarga Eléctrica en Ensenada, Baja California

El lesionado fue localizado entre la maleza debajo de un cable de alta tensión en la calle principal de la zona conocida como 4 Millas

Hombre Resulta Herido por Descarga Eléctrica en Ensenada, BCHombre Resulta Herido por Descarga Eléctrica en Ensenada, BC | Foto: Cruz Roja Ensenada

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