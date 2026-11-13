Hombre Resulta Herido por Descarga Eléctrica en Ensenada, Baja California

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue trasladado de urgencia a un hospital tras resultar gravemente lesionado por una descarga eléctrica en la zona conocida como 4 Millas, en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por la Cruz Roja Mexicana, la alerta ingresó a través de los números de emergencia solicitando auxilio para una persona presuntamente electrocutada sobre la calle principal de dicha demarcación.

Al arribar al sitio, los paramédicos localizaron al masculino tendido entre la maleza, justo debajo de un cable de alta tensión. Tras brindarle atención prehospitalaria fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

JMR